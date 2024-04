Sport en geloof in mei

Nieuws:

Door: Redactie

In de eerste week van de meivakantie is het sporten geblazen op het veld en de pannakooi naast CBS de Borg.

De hele week zal er gevoetbald, gevolleybald en gebasketbald worden. Op woensdag en vrijdagavond is er ook een jazz-dance workshop. De week wordt gerund door een team van enthousiaste jonge sporters die uit verschillende kerken in en rondom Haren komen. Zij zullen in de pauzes naast ranja en een koekje, ook iets delen over hun geloof en waarom ze naar de kerk gaan. Iedereen is van harte welkom om de week mee te doen. Dinsdag t/m vrijdag 14.30-16.00 uur (6-12 jaar). 19.00-20.30 uur (vanaf 12 jaar) Het is gratis en op eigen risico, aanmelden is niet nodig. Voor vragen kunt u mailen naar lisa@nextmovesport.nl