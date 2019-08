Nieuws:

Door: Redactie

In het afgelopen weekend is de omgebouwde SRV-wagen van Torion (nu Sport en Spel-wagen) flink vernield. De bus stond geparkeerd op het terrein van gemeentewerken aan de Westersedrift in Haren.

De ruiten werden vernield, net als de inventaris. Er is aangifte gedaan bij de politie. Weet u wie de daders zijn of heeft u iets gezien? Bel de politie: 0900-8844.