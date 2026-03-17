Staan de overvallers van Haren op uw beveiligingscamera?

Door: Redactie

De brutale straatroof die zaterdagavond plaatsvond op het stille fietspad bij Scharlakenhof in Haren heeft impact. De politie doet onderzoek en zal vermoedelijk de drie daders wel ontmaskeren en aanhouden. De kans bestaat (aanname van de redactie) dat de namen en adressen van de daders feitelijk al bekend zijn bij politie en handhavers, omdat vrijwel alle overlastgevende jongeren al in beeld zijn. De vraag is alleen: ligt er al bewijs tegen drie van hen? Hierbij kunnen camerabeelden helpen, laat de politie weten.

Wat gebeurde er?

Zaterdag om 19.30 uur hebben drie jonge mensen (twee jongens en een meisje) een oudere dame van haar fiets getrokken nabij Scharlakenhof. De vrouw werd beroofd van haar e-bike en telefoon onder dreiging van geweld. De drie hadden hun gezichten bedekt en zijn gevlucht in de richting van Haren. Het slachtoffer heeft later aangebeld bij een woning waarna de politie is ingeschakeld.

Wat kunnen camerabeelden betekenen?

De drie daders zijn op twee fatbikes en de gestolen e-bike van het slachtoffer (Gazelle) weggereden in de richting van de Onnerweg. Daar konden ze kiezen uit vier richtingen:

a-rechtdoor naar de Middelhorsterweg richting dorp (camerabeelden welkom)

b-linksaf langs de Scharlakenlaan richting sportpark (camerabeelden welkom)

c-linksaf langs Onnerweg richting dorp (camerabeelden welkom)

d-rechtsaf het spoor over Tuindorp in (camerabeelden welkom)

De politie zou geholpen zijn wanneer mensen langs die routes hun beveiligingscamera’s zouden raadplegen rond het tijdstip 14 maart tussen 19.30-20.00 uur.

Wanneer daarop namelijk drie jonge mensen op twee fatbikes en een e-bike te zien zijn, zouden dit de daders kunnen zijn. Meldingen naar de politie: 0900-8844.

Camera in beeld aanmelden

De politie heeft trouwens het project Camera in Beeld. Daarop kunnen eigenaren van beveiligingscamera’s zich aanmelden (via DigiD). Tijdens een onderzoek weet de politie dan snel welke mensen gevraagd kunnen worden naar hun beelden. Aanmelden kan hier: https://www.politie.nl/onderwerpen/camera-in-beeld.html