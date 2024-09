Stadspartij 100% voor Groningen neemt abrupt afscheid van boegbeeld

Door: Redactie

Onverwacht en per directe ingang heeft de Stadspartij 100% voor Groningen afscheid genomen van haar fractievoorzitter Amrut Sijbolts. De partij wil met geen woord toelichten wat de reden daarvoor is. De nieuwe fractievoorzitter Yaneth Menger: “Voor dit moment laten we het hierbij, maar ik verwacht dat we in een later stadium kunnen uitleggen wat er aan de hand is. Wanneer dat zal zijn? Daar kan ik niets over zeggen.

Het persbericht van de partij, voor wie Mariska Sloot uit Haren in de fractie zit, is alermerend. Men zegt: “De fractie van de Stadspartij 100% voor Groningen heeft met onmiddellijke ingang alle samenwerking en contact met haar fractievoorzitter Amrut Sijbolts verbroken. De heer Sijbolts is lange tijd verbonden geweest aan de Stadspartij 100% voor Groningen als raadslid en als fractievoorzitter en heeft zich lange tijd ingezet voor onze gemeente. De fractie betreurt de ontstane situatie.”

Geen lovende woorden en uit alles blijkt dat er een dringende reden is voor dit besluit. Yaneth Menger, de nieuwe fractievoorzitter: “Dit zijn niet de makkelijkste tijden voor onze partij, maar zoals de inwoners van ons gewend zijn, zullen wij ons werk voor hen met de grootst mogelijke inzet blijven doen.”