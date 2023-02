Staking: afval wordt niet opgehaald

Door: Redactie

Van vrijdag 10 t/m maandag 13 februari staakt een deel van de medewerkers van de Gemeente Groningen voor een betere CAO. Afval wordt dan niet opgehaald. Ondergrondse containers, kliko’s en prullenbakken worden niet geleegd. Straten worden niet schoongehouden. Afvalbrengstations en wijkposten zijn gesloten. Maandag 13 februari delen de BOA’s geen boetes uit.

De gemeente adviseert: bewaar vuilnis zoveel mogelijk binnen of in uw tuin of balkon. Dan komt er minder zwerfvuil en ongedierte op straat. Gevaarlijke situaties zoals een versperring of drugsafval op straat kunt u blijven melden.

Kijk voor meer informatie op https://gemeente.groningen.nl/staking-medewerkers-geen-inzameling-afval?utm_campaign=Nieuwsbrief+Haren&utm_medium=email&utm_source=Mailer Hier staat ook de laatste informatie over inhaalrondes.