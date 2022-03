Stamppotbuffet World Servants Haren dit jaar op 16 april

Door: Redactie

Ook dit jaar organiseert World Servants Haren een stamppotbuffet. De gezellige maaltijd met heerlijke stamppotten zal dit jaar op zaterdag 16 april in de Mellenshorst aan de Waterhuizerweg 36 in Haren worden gehouden.

Er zijn twee sessies, één om 17:00 uur en één om 19:00 uur. Hier kan u genieten van onbeperkt stamppot met heerlijke rookworst en spekjes. De prijs is € 15,- per persoon en € 10,- voor kinderen onder de 12 jaar, beide is exclusief drankjes. Het is belangrijk om u van te voren aan te melden, dit kan via geef.ws/stamp, mailen naar suzan@wsharen.nl of door te bellen op |

06 40604100. Als u het niet ziet zitten of niet kunt komen eten, kunt u de stamppot ook bestellen en meenemen. Mail hiervoor ook even naar bovenstaand mail adres.

Met de opbrengst van onder andere dit stamppotbuffet gaan drie jongeren naar Nepal om een klaslokalen te bouwen. Met het bouwen van deze school gaat World Servants in de zomer van 2022 bouwen aan verandering.