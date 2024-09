Startende ondernemer zoekt medehuurder van winkelruimte in hartje Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Een startende ondernemer heeft een winkelruimte gehuurd in winkelpassage De Brinken en zal daar half oktober haar activiteiten beginnen. In het souterrain is nog 70m2 ruimte beschikbaar, die zich goed leent voor winkelactiviteiten, showroom of webshop. Mooie kans voor startende ondernemer, die het winkelend publiek in Haren wil bereiken. Parkeren voor de deur.

Interesse om deze ruimte te huren (tot minstens 1 maart 2025)?

Neem voor meer informatie contact op met Moniek Bloemink 06-40078451.