Door: Redactie

In de nacht van woensdag op donderdag, rond 0.30 uur, kreeg de politie de melding dat er iemand zou zijn gestoken in de vluchtelingenopvang Nesciohotel aan de Emmalaan in Haren.

Toen de politie arriveerde bleek het slachtoffer met eigen vervoer naar het ziekenhuis te zijn gebracht. Wat er is gebeurd is nog een raadsel.

In het Nesciohotel wonen vluchtelingen uit Oekraine.

Bron: 112Groningen