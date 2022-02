‘Stevig briesje’ net teveel voor bomen en takken

Door: Redactie

De harde wind heeft haar sporen nagelaten in Haren. Veel afgewaaide takken en takjes, een omgewaaid boerenhek en aan de Dilgtweg bezweek een minstens 80-jarige kastanjeboom onder het natuurgeweld.

De oude boom viel in zuidelijke richting en miste in zijn val het woongebouw Brahms van ZINN. Er is aan het gebouw geen schade gemeld en ook zijn er geen gewonden. Aan de Mellenssteeg worden inmiddels (deels) afgebroken dikke boomtakken verwijderd.

Mellenssteeg



Dilgtweg