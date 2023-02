Stichting Boeremapark verzet zich tegen plan minister: herten moeten blijven

Door: Redactie

De regering wil damherten niet langer gedogen als hobby- of huisdier. Deze beesten zouden in gevangenschap (vaak in hertenkampen) een gevaar kunnen zijn voor mensen.

Het plan, dat op 1 januari 2024 zou moeten ingaan, stuit op nogal wat verzet. Zo heeft zelfs de Provincie Drenthe minister Piet Adema gevraagd er nog eens goed over na te denken. Verder komen besturen van parken en hertenkampen in verweer tegen het plan. In Haren leven rond tien herten in het Boeremapark. Daarom heeft het bestuur van Stichting Boeremapark zich aangesloten bij het verzet tegen de plannen en heeft haar leden opgeroepen een petitie te tekenen. Het bestuur: “Het Boeremapark heeft sinds de opening in 1936 een hertenkamp, een schenking van de inwoners van Haren. Het hertenkamp is daarmee sinds jaar en dag een onlosmakelijk onderdeel van het park. Toen het hertenkamp 10 jaar dreigde te verdwijnen in verband met bezuinigingen, hebben we ons met succes hard gemaakt voor het behoud. Sindsdien worden de herten met liefde verzorgd door een betrokken groep vrijwilligers. Al dat moois dreigt nu te verdwijnen door de Haagse regelzucht. Maar dat laten we natuurlijk niet zo maar gebeuren!”

De petitie is te vinden op internet: https://petities.nl/petitions/behoud-de-hertenkampen?locale=nl