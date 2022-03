Stichting wil homo-ontmoetingsplaats Witte Molen intact laten

Door: Redactie

De Stichting Keelbos beschermt de belangen van homoseksuele mensen (veelal mannen), die op openbaar gebied (zoals parkeerplaatsen) op zoek zijn naar (seksueel) contact. De stichting verzet zich namens haar achterban tegen maatregelen die openluchtseks of ontmoetingen door homoseksuele mannen. Rijkswaterstaat wil graag de ‘doorgang’ van parkeerplaats De Witte Molen (A28 westzijde) naar het fietspad langs het Noordwillemskanaal afsluiten, om ‘ongewenste situaties’ langs de oever van het kanaal tegen te gaan. Keelbos vindt dit discriminerend en onnodig. Het voetpad wordt vaak gebruikt door homoseksuele mannen.

De stichting heeft contact opgenomen met het Waterschap Hunze en Aa’s, dat beheerder is van het gebied waar zich het bedoelde voetpad bevindt. Men wil het waterschap bewegen bezwaar te maken tegen het plan van Rijkswaterstaat. In een brief aan het waterschap citeert men het handelingskader van de politie en zegt: “Het bezoeken van een mannenontmoetingsplaats is niet strafbaar. Ook het hebben van seks in de buitenlucht, ongeacht de seksuele gerichtheid, is niet strafbaar. Wel kan schennis der eerbaarheid (art. 239 SR) strafbaar zijn, maar door het zich terugtrekken op een beschutte plaats, neemt de strafbaarheid hiervan af.”

Gemeente

Rijkswaterstaat heeft op haar beurt reeds in oktober 2019 toestemming gevraagd van de Gemeente Groningen en in haar aanvraag stelt men dat een parkeerplaats van de snelweg (‘verzorgingsplaats genoemd’) niet mag worden belast met ongewenst fietsverkeer en ongewenst gedrag. Letterlijk: “Conform paragraaf 5.12 in het ‘Kader inrichting verzorgingsplaatsen’ is een verzorgingsplaats een gelegenheid waar de weggebruikers van de autosnelweg hun reis kunnen onderbreken zonder daarvoor de weg te hoeven verlaten en zonder daarbij het achterland te belasten. De verzorgingsplaats vormt een gesloten systeem met de autosnelweg en heeft alleen een functie voor de autosnelweg en wordt daarom niet aangesloten op het onderliggende wegennet.

In de huidige situatie komen er af en toe fietsers op de verzorgingsplaats. De verzorgingsplaats is hier niet op ingericht en voor bedoeld. De overige

weggebruikers zijn niet ingesteld op fietsers op de verzorgingsplaats wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Het voetpad wordt gebruikt als ontmoetingsplaats tussen personen wat resulteert in ongewenst gedrag dat wij tot het minimum willen beperken op een verzorgingsplaats langs de rijksweg A28. Eerder hebben wij hetzelfde gedaan op de verzorgingsplaats Glimmermade aan de overzijde van de A28.”



Het bezwaar tegen afsluiting van het pad is door Keelbos bij het waterschap op 28 februari ingediend. Het is nog niet bekend hoe hierop zal worden gereageerd.