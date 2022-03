Striptekenaar Barbara Stok komt in Haren vertellen

Door: Redactie

Stripmaker Barbara Stok (1970) komt op dinsdagavond 12 april in Haren vertellen over haar nieuwste boek ‘De filosoof, de hond en de bruiloft’. Het verscheen eind november vorig jaar. Het is een beeldroman over Hipparchia, een van de eerste vrouwelijk filosofen uit de Griekse oudheid. Haar lezing vindt plaats in de Ontmoetingskerk aan de Sterremuurweg in Haren.

Hipparchia kwam uit een rijke familie, maar koos ervoor te leven als een zwerver. Het is opmerkelijk hoe actueel de wijsheden van 2000 jaar geleden nog steeds zijn.

Barbara Stok groeide op in Haren en woont en werkt in Groningen. Ze heeft inmiddels twaalf boeken op haar naam staan en ontving de Stripschapprijs voor haar oeuvre. Haar beeldroman Vincent, over Vincent van Gogh, is in meer dan twintig landen verschenen. ‘De filosoof, de hond en de bruiloft’ is genomineerd voor Beste Groninger Boek. In haar verhalen zitten vaak filosofische vragen en maatschappelijke thema’s. NRC noemt Stok ‘één van de belangrijkste stripmakers van Nederland’ en ook The Times en The Guardian schreven lovende recensies.

De lezing in de Ontmoetingskerk is een initiatief van het Nutsdepartement Groningen-Haren in samenwerking met de Commissie Letteren (CRH), Boomker Boeken en de Forumbibliotheek Haren.

Dinsdag 12 april 2022, aanvang 20.00 uur

Stripmaker Barbara Stok over ‘De filosoof, de hond en de bruiloft’

Entree € 7,00; er kan alleen gepind worden; leden Nut gratis op vertoon lidmaatschapskaart

Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4, 9753 AV Haren

Aanmelden tot 10 april kan alleen maar via bijgaande link: https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN