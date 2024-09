’t Clockhuys (Kunst & Cultuur) Haren heeft een nieuwe directeur

Door: Redactie

Per 1 september heeft het Centrum voor Kunst en Cultuur ’t Clockhuys in Haren een nieuwe directeur, Agnes Winter. Zij neemt het stokje over van interim-directeur Rick Berkhof. Na de recente verzelfstandiging van Centrum voor Kunst en Cultuur ’t Clockhuys, brengt Agnes Winter een rijke achtergrond in de culturele sector mee om de toekomst van het centrum verder vorm te geven.

Agnes Winter was eerder directeur van Kunstinitiatief VHDG in Leeuwarden, een organisatie die jonge kunstenaars ondersteunt en lokale bewoners in contact brengt met hedendaagse kunst. Ook werkte ze als adviseur en projectleider bij Kunstpunt Groningen, op het gebied van talentontwikkeling en het ontwikkelen van nieuwe kunstwerken in de publieke ruimte.

Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) ’t Clockhuys heeft een stevige basis met zeer deskundige docenten en een mooi aantal cursisten. Velen in en rondom Haren weten het centrum al goed te vinden. Met de komst van Agnes Winter gaat het CKC ’t Clockhuys zich verder ontwikkelen en een vernieuwingsslag maken. Er zal een uitgebreider aanbod komen, een nieuwe uitstraling en een uitbreiding van activiteiten op het gebied van cultuureducatie via scholen en instellingen. Daarnaast wil Agnes Winter mogelijkheden onderzoeken hoe het prachtige pand van ’t Clockhuys zo wordt ingericht, zodat het nog meer als een uitnodigende huiskamer kan dienen.

Agnes Winter brengt veel ervaring en expertise mee in het creëren van nieuwe kansen en in het aangaan van samenwerkingen die elkaars positie versterken. “Haren is een enorm levendig dorp, ook op cultureel gebied. Kijk bijvoorbeeld naar de Biotoop, een unieke plek in Haren met een grote concentratie culturele makers en kunstenaars. Ik wil in kaart brengen wat er allemaal in de omgeving leeft en speelt en hoe ik dat vanuit mijn rol verder kan versterken en vergroten. Als Harenaar ga ik daar graag mee aan de slag.”, zegt Agnes Winter.

”Mijn motivatie is om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met kunst en cultuur, vanuit de overtuiging dat het je leven verrijkt en je er als mens gelukkiger van wordt. Het leert je nieuwe vaardigheden en verbreedt je kijk op de wereld. Daarnaast brengt het mensen in contact met elkaar, geeft het zelfvertrouwen en brengt het vooral heel veel plezier,” aldus Agnes Winter. “Mijn wens is dat het Centrum voor Kunst en Cultuur ’t Clockhuys een plek is waar iedereen zich thuis voelt en graag komt, van jong tot oud, en vanuit alle lagen van de samenleving.”

Madelon de Wilde, voorzitter van de Raad van Toezicht: ‘We zijn blij met de komst van Agnes Winter als nieuwe directeur van CKC ‘t Clockhuys. Met Agnes hebben we een betrokken directeur en waardige opvolger van Rick gevonden die samen met de medewerkers een verzelfstandigd Clockhuys verder op de kaart kan zetten!’.