Tai Chi in Boeremapark is een succes

Door: Redactie

Op vrijdag 27 september a.s (vanaf 09.30 uur) wordt op feestelijke wijze het 5e zomerseizoen Tai Chi / Qigong in het Boeremapark afgesloten.

De Stichting Burgemeester Boeremapark is in 2020 gestart met het organiseren van Tai Chi /Qigong lessen in de periode juni t/m september, drie keer per week (ma, woe en vrijdag ochtend). In totaal gaat het dus om 52 lessen in de zomer. De lessen, gegeven door David Knibbe, zijn vrij toegankelijk. Iedereen kan zonder aanmelding komen en meedoen.

Het evenement is bijzonder. Nergens in Nederland wordt met zo’n grote groep deelnemers gedurende de zomer zo intensief Tai Chi / Qigong beoefend.

Dit jaar heeft de Stichting Burgemeester Boeremapark het evenement samen met de Stichting Clockhuys Plein georganiseerd. Vanaf volgend jaar neemt de Stichting Clockhuys Plein de organisatie geheel over.