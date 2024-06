Talkshow over inspiratiebronnen achter wereldhits: 8 juni

Door: Redactie

Op 8 juni wordt het muziekfestival HarFest op het Clockhuysplein in Haren afgetrapt met een muzikale talkshow. Presentatie is in handen van Casper Slotboom en Hein Bloemink (Haren de Krant).

Thema: wat inspireerde de makers van wereldhits. Slotboom en Bloemink vertellen de verhalen achter een paar hits die iedereen kent en waarvan fragmenten uit de speakers zullen klinken. Zo zal Bloemink ingaan op hits als Mr. Blue Sky, 99 Luftballons, Yesterday en Listen to the music, om er maar een paar te noemen. Ze zijn allemaal ooit begonnen met een idee. Welk idee? Wat gebeurde er in het brein van de schrijvers van deze nummers?

De talkshow ‘Brainwaves’ vindt plaats van 15.00-15.45 uur op zaterdag 8 juni op het grote podium. Het plein staat voorts vol met kraampjes voor lekker eten en drinken. Om 15.45 uur begint een lange reeks optredens met livemuziek, die tot in de kleine uurtjes zal duren. Klik voor het programma op deze link: Mei14 Harfest poster



Hein Bloemink, Haren de Krant, nu als muziekverteller.