Tandarts uit Haren in Groningen in zonnetje gezet

Nieuws:

Door: Redactie

Tandarts Tjerk Mulder uit Haren heeft zijn praktijk in Groningen-Zuid. Liever: hij had een praktijk, want vorige week heeft hij een punt achter zijn loopbaan gezet.

Dat hij geliefd was bij een grote schare patiënten bleek toen hij werd verrast door klanken uit het draaiorgel van Joris ten Have, die was opgetrommeld door de mensen die hun tandarts eervol uitgeleide wilden doen. Er was zelfs een lied geschreven over zijn werkend leven op de melodie van ‘Het kleine café aan de haven’.

De tandarts stond een moment met de mond vol tanden (sorry, de redactie kon hem niet laten liggen) en genoot zichtbaar van zoveel eerbewijzen.