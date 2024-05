Thuiszorg in Haren: Zorgzaam tot aan de dood

Door: Redactie

Voor TSN Zorg verlenen Marjolein ten Hove en Anne Veldman met hart en ziel thuiszorg in Haren. Ze zijn er voor mensen in moeilijke situaties en blijven letterlijk zorgzaam tot aan de dood. Die laatste zorg wordt ook wel aangeduid met ‘palliatieve zorg’ (voorportaal van de laatste fase) of ‘terminale zorg’ (de laatste weken of dagen). Op 4 juni om 19.30 uur vertellen zij hun verhaal op verzoek van Monuta in de Bamshorn te Haren. Aanmelden: www.monuta.nl/afscheidnabij.

Belangen

“Vaak verlenen we al enige tijd zorg aan mensen voordat zij in hun laatste levensfase komen”, zegt Marjolein ten Hove. “Er ontstaat een band.” Haar collega Anne Veldman: “Als iemand overlijdt roept dat ook bij ons nog steeds emoties op. We doen dit werk niet op de automatische piloot.” Van terminale zorg spreken we als de dood niet ver weg meer is. Marjolein en Anne proberen die laatste fase te coördineren en voelen zich nadrukkelijk belangenbehartiger van de stervenden. “Wij komen voor hen op en proberen hen comfort en de beste zorg te bieden”, zegt Marjolein. Anne: “We schakelen waar nodig andere zorgverleners in en zien erop toe dat alles soepel verloopt.”

Bevlogen

Terminale thuiszorg is ook het ontzorgen van partners en familie, omdat de twee vrouwen weten dat er voor de laatste dagen geen herkansing is. Wondverzorging, bevochtigen van de lippen, troostende woorden, infuus verzorgen en pijn verlichten; het hoort er allemaal bij. Zij kunnen niet garanderen dat de laatste uren rimpelloos en sereen zullen zijn en willen geen verkeerde verwachtingen wekken. “Maar dat we alles doen wat mogelijk is, kun je gerust vermelden”, zegt Anne. Uiteraard maken zij deel uit van een bevlogen TSN-team, dat werkt vanuit Groningen-Zuid. “Haren is ons werkgebied”, zegt Marjolein.

Keuze

Bij TSN Zorg werkt men volgens de methode Advanced Care Planning, waarbij de zorg vooraf wordt uitgestippeld. Daar hoort bij dat een terminaal zieke thuis naast het wijkteam zo nodig bezocht wordt door een palliatief verpleegkundige, die meedenkt in de situatie en die steunt hierin zowel de cliënt als het team. “Waar mogelijk zullen we de wensen van de cliënt proberen te vervullen”, zegt Anne. “Voor ons weegt de mening van de cliënt het zwaarst. Als die een zorghandeling niet meer wil ondergaan, zoals bijvoorbeeld wisselligging, zullen we uitleggen en adviseren waarom wisselligging wel belangrijk is. Maar de keuze is altijd aan de cliënt.”

De twee zorgverleners kijken beslist niet somber bij het vertellen van dit verhaal. Ze krijgen energie van hun werk, omdat ze het eervol en bijzonder vinden dat zij in zo’n cruciale fase goede zorg mogen verlenen. Hoe gek het ook klinkt, daar worden zij blij van. Wie hun verhaal wil horen is welkom bij de informatieavond ‘Het afscheid nabij’ van Monuta. Aanmelden: www.monuta.nl/afscheidnabij.

foto: Marjolein ten Hove (links) en Anne Veldman.