Tim Schipper regiokampioen handboogschieten

Nieuws:

Tim Schipper (11) uit Haren mag zich regiokampioen 2023/ 2024 recurve onder 14 jaar noemen.

Na zes rondes van 30 pijlen had hij de beste score van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Tim traint bij Fryske Wald Boogschutters in Surhuisterveen onder leiding van Henk Verschoof. Samen met zes andere clubleden mag hij nu naar de rayonkampioenschappen, alwaar ze zich kunnen plaatsen voor het landelijke bondskampioenschap in maart.