Tip voor het laatste stukje zomervakantie voor kinderen

Door: Redactie

Het is voor het eerst dat PAW Patrol te zien is in MartiniPlaza tijdens de zomervakantie. Komend weekend zijn de populaire figuren van Paw Patrol, bekend van de televisie, maar liefst zes keer te zien in dit theater.

Het verhaal

In ‘PAW Patrol Live! – De Grote Race’ is de dag van de Grote Race in Avonturenbaai aangebroken! Het wordt een spannende strijd tussen burgemeester Goodway en burgemeester Humdinger. Terwijl de sluwe burgemeester Humdinger klaar staat om te starten, blijkt burgemeester Goodway plots spoorloos te zijn verdwenen. Snel roept Ryder de hulp in van Marshall, Chase, Skye, Rubble, Rocky, Zuma en Everest. Kunnen zij burgemeester Goodway op tijd vinden?

Geen klus te groot, geen pup te klein… Deze unieke voorstelling boordevol avontuurlijke actie, energieke liedjes en hilarische humor is geschikt voor de hele familie én een mooie eerste kennismaking voor kinderen met live-theater. PAW Patrol is niets te dol! Dus komen een aantal pups na de show nog naar de foyer van het theater om met de kleine theaterbezoekers op de foto te gaan.

Data en tijden

Vrijdag 16 augustus: 10.30 en 13.30 uur

Zaterdag 17 augustus: 10.30 en 13.30 uur

Zondag 18 augustus: 10.30 en 13.30 uur

Duur: 75 minuten

Reserveren: www.martiniplaza.nl/agenda/paw-patrol-live