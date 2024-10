Tips voor de herfstvakantie

Nieuws:

Door: Redactie

Herfstvakantie bij Bistro Landing op Camping de Kleine Wereld. In de herfstvakantie wordt het vast gezellig bij Bistro Landing op Camping de Kleine Wereld in Onnen. De bistro opent haar deuren extra vaak en er is van alles te beleven voor de kinderen.

Woensdagavond staat in het teken van een pizza-avond. Donderdag kunnen de kinderen hun eigen Halloween-pompoen komen uithollen, en vrijdagmiddag worden er glittertattoos gezet en veertjes geknutseld. Zondag sluit men af met broodjes bakken boven het kampvuur. Kijk op instagram campingdekleinewereld voor meer info over aanmelden.

Op 30 november en 1 december wordt er op de camping een Winterfair georganiseerd. Meer informatie daarover zal nog worden gepubliceerd.