Topprestatie van Harenaar: Ventoux beklommen in zware omstandigheden

Door: Redactie

Erik Oosterhuis uit Haren is terug aan het front, nadat hij in 2019 een ernstig fietsongeval had op de Meerweg in Haren. Na twee jaar revalideren en verlies van zijn baan liet hij zich behandelen voor de hersenschade die het gevolg waren van de klap. In Haren de Krant van 25 september leest u dit verhaal. Wat u hieronder leest is een verslag van een fietstocht naar de top van de Mont Ventoux, die Oosterhuis op 13 september volbracht. De opbrengst van de sponsortocht was voor de Hersen Tumor Stichting.

Door Erik Oosterhuis



Ventoux3, een dag, een belevenis om nooit te vergeten!

Op 11 september kwam ik aan in Bedoin waar ik ging overnachten. Een dorp onder aan de voet van de Reus van de Provence, de Mont Ventoux.

Op 12 september kregen alle deelnemers en vrijwilligers een maaltijd en informatie over de tocht van vrijdag 13 september. Het was zeer onzeker hoe het zou verlopen in verband met de weersomstandigheden. Sinds maandag de 9e begon er een Mistral op te steken. Naarmate de week vorderde en de vrijdag in het zicht kwam nam deze steeds verder in kracht toe. Uiteindelijk was de voorspelling dat het naar de 130 km/h zou gaan op de top van de Ventoux. Volgens de organisatie en het menselijk verstand, onverantwoord! Daarbij was de temperatuur ook aan het zakken. Dat betekende dat het beneden aan de voet ca 6 graden zou zijn om 6 uur in de ochtend en dat het boven ca -6 zou zijn met een gevoelstemperatuur van -16. Het plan is dus gewijzigd. We zouden van Bedoin naar de top van de Ventoux rijden, afdalen naar Maulucene, dan van daaruit weer naar de top en afdalen naar Sault en dan vanuit Sault naar de top en dan terug naar Bedoin. Nu is er gekozen om niet naar de top te gaan maar tot Chalet Reynard. Dit is een café/restaurant op 6 km van de top op een hoogte van ca 1500 m. Nu gaan we dus van Bedoin – Chalet Reynard naar Sault en vice versa. Dan weer terug naar Bedoin en dat nog een keer. De berg en de natuur bepaald en daar zul je het mee moeten doen.

Dit was 1 onderdeel van de avond. Het andere, en daar ging het om, waren de verhalen van de deelnemers en vrijwilligers (in totaal ca 135 personen). Velen van hen hebben helaas afscheid van een dierbare moeten nemen vanwege een hersentumor. Ook hoor je verhalen van groepen die fietsen voor vrienden die gediagnostiseerd zijn met een hersentumor. Wat mij het meeste aangreep was dat al die mensen met die aangrijpende verhalen zo positief en optimistisch zijn. Zoveel veerkracht en wilskracht had ik niet verwacht. Om het plat te zeggen: we waren geen zielig zooitje bij elkaar maar een eensgezinde, veerkrachtige en strijdbare groep die weet dat het geld wat we samen hebben gebracht bij gaat dragen aan een mogelijke goede behandeling en bestrijding van hersentumoren!

13 september Ventoux3 dag!

De wekker ging om 4:45 uur. Vroeg, fris, donker en winderig. Vandaag gaat het gebeuren, weliswaar niet naar de top, balen, maar een zeer uitdagend alternatief. 2x van Bedoin naar Chalet Reynard en 2x van Sault naar het zelfde hutje op de berg. Om 6:00 precies vertrokken we. Tijdens deze eerste 20 km waan je je echt alleen op de berg. Af en toe haalt iemand je in of rijdt een auto of motor je voorbij. Afspraak was, duimpje omhoog als alles goed ging en naar beneden als je hulp nodig had. Mijn duim heb ik maar vast getaped in de omhoog stand. Anders blijf je aan de gang he? Nu is fietsen tegen een helling op best wel een dingetje maar als je soms ook nog een hele fikse tegenwind daar bij hebt wordt het wel een heel stuk zwaarder. Ook de afdalingen waren geen pretje. Regelmatig krijg je een fikse duw of beuk van de wind uit een onverwachte hoek. Opletten dus en niet te hard. Gelukkig is alles met iedereen goed gegaan. Gaandeweg hoor je berggeluiden, de wind huilen, spreek je mensen onderweg, ruik je de lavendelgeuren nog. In een soms monotone ritme van je adem en pedaalslag stijg je iedere meter weer verder de berg op. Tijdens de tocht spreek je ook af en toe met mensen, als jij of de ander de adem er voor hebt. Nu haalde ik bij een beklimming iemand in en komen we aan de praat. We vertellen elkaars reden waarom we dit doen en waar we vandaan komen en zo. Wat schetst mijn verbazing. De man is geboren in Haren. Heeft aan de Westerse Drift gewoond. Is bijna net zo oud als dat ik ben. We hadden zo bij elkaar in de klas kunnen zitten. Bizar. Ik weet dat de berg is gebruikt om tegen op te fietsen en te lopen, maar er is ook naar geschreeuwd en misschien wel gevloekt, de reden zal u duidelijk zijn. De berg heeft wat te verduren gehad maar hij kan dat aan. De berg staat symbool voor de onverzettelijkheid, een rots en een steun en toeverlaat. Het was een indrukwekkende ervaring om dit met eerst wildvreemden maar later samen als een soort familie te beleven. Mijn opgebrachte donatie totaal van 2.965 Euro is samen gevoegd met al het ander opgebrachte geld en heeft geresulteerd in een totaal van 190.101 Euro! Dit bedrag wordt verdeeld onder het HersentumorFonds en het ErasmusMC. Zij zorgen, na een zorgvuldige selectie, dat een deel van het geld gaat naar 3 verschillende onderzoeken die haalbaar zijn en een toekomstperspectief hebben. Zie voor meer informatie www.ventoux3.org .

Ik heb gemerkt dat als je ergens echt voor gaat je boven jezelf uit kan stijgen. In 2024 is dat dus weer gelukt!

Wat statistieken:

Totale afstand: 148 km

Totale beweegtijd: 8 uur

Gemidd. Snelheid: 18,8 km/h

Hoogteverschil: 4.063 m

Temp. Gemiddeld: 15 graden

Wind: WK6 – 8 Noord