Troubadour zingt in ruil voor goederen voor Oekraïense vluchtelingen in Haren: 19 maart 14.30 uur

De Harense troubadour Johannes van Timmeren gaat live optreden op zaterdag 19 maart vanaf 14.30 uur in de Dorpskerk van Haren. Iedereen mag komen luisteren in ruil voor een donatie voor Oekraïne. Geen geld, maar goederen. In de kerk wordt een plek ingericht waar de spullen kunnen worden gedeponeerd. Deze gaan direct door naar de vluchtelingen in het Nesciohotel in Haren.

Van Timmeren begeleidt zichzelf op de gitaar en zingt nummers van Leonard Cohen (zelfs in het Gronings), Ede Staal en Boudewijn de Groot. Organiste Mirjam Haag verleent medewerking aan het concert. Van Timmeren belooft een aantal zeer verrassende muzikale combinaties tussen zijn muziek en de organiste. Hij zegt: “Kom maar gewoon langs, dan ga je een sprankje hoop en licht ervaren.”

Wat kunt u doneren?

Nuttige en bemoedigende zaken voor de mensen in het hotel, en vergeet de kinderen niet!