Tunnel bij station waarschijnlijk vanaf vrijdag 25 oktober open

Door: Redactie

In het zicht van de haven waren er nog werkzaamheden te doen aan de tunnel naast het station van Haren. Het werk leek stil te liggen, maar volgens de gemeente was dat maar schijn. Harenaars waren ongeduldig en wilden nu wel eens uitproberen hoe het voelt om langs die route autoluw van en naar Oosterhaar te komen. Vandaag wordt bekend, dat donderdagavond de laatste werkzaamheden klaar zullen zijn en de tunnel open kan. Onder voorbehoud van tegenslag, dat wél.

De bouw van de tunnel heeft ruim anderhalf jaar geduurd en kende tegenslagen. Defecte machines en verdachte verzakkingen van woningen rondom de bouwplaats wierpen een schaduw over het kunstwerk van aannemer Reimert Infra uit Almere. Bovendien moest de aannemer werken met een krap budget, met weinig ruimte voor de tegenslag. Dat zei projectleider Marcel de Vries vorig voorjaar tegen Haren de Krant. ProRail was samen met de gemeente Haren opdrachtgever en had de vaste aanneemprijs voorgeschreven.

Voor Haren zal de tunnel een oplossing zijn voor de onoverzichtelijke situaties rond de spoorwegovergang Oude Middelhorst, waar auto’s, fietsers en voetgangers zich dagelijks tijdens spitsuren mengen.