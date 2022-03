Tweede inzamelingsactie Oekraïne zaterdag 5 maart Raadhuisplein

Door: Redactie

De Harense ondernemers zijn solidair met Oekraïne en organiseren daarom op zaterdag 5 maart een gezamenlijke inzamelingsactie op het Raadhuisplein. De actie wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Oekraïners in Nederland die directe contacten hebben in de getroffen gebieden. Naast geld voor de hulpverlenende organisaties ter plaatse is de behoefte aan praktische middelen onverminderd groot aldus de stichting. De opbrengst van de actie wordt komende zondag direct naar Oekraïne gebracht met vrachtwagens.

Na eerdere inzamelingsacties – onder andere vanuit Haren – heeft de Stichting Oekraïners in Nederland nu vooral behoefte aan houdbare levensmiddelen, snacks, medicatie, babyvoeding –

kleding en luiers, verband en pleisters, hygiënische middelen, jassen en thermokleding voor het burgerleger. Daarnaast kunnen mensen geld doneren voor het burgerleger in een gezamenlijke pot.

ledere bijdrage, groot of klein, is welkom. Zowel van ondernemers als particulieren. Veel ondernemers in Haren zamelen in binnen hun eigen netwerk of ondersteunen de actie anderszins.

U kunt uw spullen inbrengen aan het Raadhuisplein 11B in het voormalige pand van Russo Italia. De organisatie verzoekt nadrukkelijk om geen glazen verpakkingen mee te geven en alleen eenvoudig te bereiden levensmiddelen en snacks.

De initiatiefnemer van deze actie is Sandra Kailola van Fysiotherapie Raadhuisplein.

Mail: slkaiola@home.nl