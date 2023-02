Nieuws:

In de Tweede Kamer, goeddeels leeg, is er woensdag nog even doorgepraat over de herindeling Haren-Groningen in 2019.

Pepijn van Houwelingen (FVD) wil de fusie terugdraaien, omdat deze aan Haren is opgelegd. De Kamer nam hierover geen beslissing en ook blijft onduidelijk of er een nader onderzoek komt naar de gang van zaken rond de herindeling.