Tweede Paasdag Eieren Vangen bij Café Oude Middelhorst

Nieuws:

Door: Redactie

Maandag 18 april (Paasmaandag) is er weer een wedstrijd Eieren Vangen bij Café de Oude Middelhorst, dat heeft uitbater Erik Blokzijl laten weten.

Hij zegt: “De eieren worden vanuit een hoogwerker losgelaten en moeten gevangen worden, het record staat op 16 meter en we hopen dat het dit jaar verbroken gaat worden.

Aanvang is 14.30 uur. Men kan zich opgeven in De middelhorst vanaf 14.00 uur op 18 april.

Vanaf 15.00 uur is er live muziek m.m.v. Be Dilling.