U wilt de vluchtelingen in het Nescio Hotel steunen? Dat kan!

Door: Redactie

Nu er al vluchtelingen uit Oekraïne (met hun kinderen) verblijven in het voormalige Nesciohotel aan de Emmalaan in Haren, ontstaan er in Haren initiatieven om deze mensen een hart onder de riem te steken. Om ze te bemoedigen. Om ze te helpen deze zwarte periode in Haren enigszins ontspannen te kunnen laten doorstaan.

Wie plannen en ideeën heeft kan deze het beste even voorleggen aan het Gebiedsteam Haren van de Gemeente Groningen, zodat de acties kunnen worden gecoördineerd. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Gebiedsteam coördineert

Contact opnemen kan via de balie van het voormalige gemeentehuis Haren, maar u kunt ook mailen aan het Gebiedsteam Haren: hillegonda.devries@groningen.nl of Bellen: 14 050

What’s App gemeente: 06 12 82 39 73 (niet om te bellen)