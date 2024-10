Uit 30 jaar Haren de Krant

Door: Redactie

Haren verandert en de mensen die er wonen veranderen. In 30 jaar Haren de Krant kun je dat proces mooi volgen.

Herkent u deze plek? Deze foto is gemaakt rond 1999 op de plek waar nu Bistro Heerlijk is te vinden. U ziet nog net het Eemke van der Veenpad richting Rijksstraatweg. Rechts is de toerit naar de winkel Plus Klus, die in 2000 zou verhuizen naar Felland Noord onder de naam Multimate. Geparkeerde werd er op grind. Toen deze foto werd gemaakt speelde er een vervuilingskwestie (white spirit), die was veroorzaakt door stomerij De Kroonkampen. De gemeente wilde de kosten voor sanering verhalen op de eigenaar en dat gebeurde ook. Maar het leverde wel een flinke vertraging op in de opknapbeurt van de Kroonkampweg, waar de bouw van een supermarkt stond gepland. Op deze plek stond vroeger de Kroonkampschool.

Als je kijkt naar de huidige situatie moet je zeggen: vroeger was niet alles beter. Want in 1999 was het op dit stukje Haren een ‘rommelpotje’.