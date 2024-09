Nieuws:

Door: Redactie

Uitvaarten ‘op zijn Grunnegs’ zijn nu ook mogelijk, dat laat een nieuw initiatief zien op https://www.martinistaduitvaarten.nl/.

Eén van de initiatiefnemers is Harry Haandrikman, die zich al jaren beijvert voor eerlijke uitvaarten zonder bovenmatige winstmarges. Samen met collega’s zet hij zich er nu voor in dat uitvaarten ook kunnen plaatsvinden in een typisch ‘Grunneger’ sfeer, met muziek en spreker in het Gronings, een Groninger kist en hapjes uit de regio.

Haandrikman levert zijn diensten in Haren en ook in omliggende plaatsen.