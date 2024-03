Uitvaartverzorger Monuta wil inspireren op 21 maart

Nieuws:

Monuta organiseert inspiratiesessies om met elkaar in gesprek te gaan over de uitvaart zoals mensen die zich zouden wensen. Helga Talsma, uitvaartverzorger in Haren en omgeving zegt: “De inspiratiesessie ‘Gaan zoals je bent’ is er voor iedereen die een persoonlijk afscheid belangrijk vindt. Voor uzelf, maar ook voor een ander. Er is ook ruimte voor het stellen van vragen. “

Onderwerpen

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

-Persoonlijke invulling van begraven of cremeren

-Mogelijkheden in de toekomst

-Eindeloze alternatieven voor de vertrouwde koffie met cake

-Bijzonder rouwvervoer

-Een duurzame uitvaart

Informeel samenzijn

Uitvaartverzorger en -verzekeraar Monuta vindt het belangrijk dat mensen al vroeg gaan nadenken over hun uitvaart. En ook al hun uitvaartwensen invullen. Iedereen wil graag een persoonlijk afscheid, maar als je nog volop geniet van het leven, dan sta je daar vaak niet bij stil. Of wil je er liever niet over nadenken. Tijdens de sessie maakt Monuta thema’s rondom de uitvaart op een laagdrempelige manier bespreekbaar, zodat iedereen open kan zijn over afscheid.

Uitvaartwensen invullen

‘Gaan zoals je bent’ wordt georganiseerd door Monuta Haren. Uitvaartverzorgers Helga Talsma en Tammo Oldenhuis vertellen tijdens de bijeenkomst meer over de vele mogelijkheden die er zijn, hoe je je persoonlijke wensen kunt vastleggen en waar je allemaal aan moet denken als je een afscheid wilt dat bij jou past. Ook is er alle tijd om vragen van bezoekers te beantwoorden.

Vooraf aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 maart van 19.00 tot 21.00 uur in het Monuta uitvaartcentrum, Bamshorn 3 te Haren. Na afloop is er volop gelegenheid om na te praten. Aanmelden kan via de website: monuta.nl/gaanzoalsjebent. De bijeenkomst is gratis bij te wonen.