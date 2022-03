Update: Haren support Oekraïne

Door: Redactie

We kunnen we een paar nieuwtjes melden over acties voor Oekraïne, die in Haren of omgeving plaatsvinden.

1.Huize Welgelegen, Glimmen

Eerder meldden we al dat in het landgoed Huize Welgelegen in Glimmen vluchtelingen zullen worden opgevangen. Inmiddels is duidelijk dat er kinderen van weeshuizen in Oost-Oekraïne naar Glimmen zullen komen.

2.Sint Nicolaasschool sprokkelt 12.638 euro bijeen voor Giro 555

Met verschillende acties, waaronder een sponsorloop door kinderen en een braderie is 12.638 euro bijeengebracht door leerlingen en ouders van de Sint Nicolaasschool in Haren.

3.NNCZ, waar woonzorgcentrum De Zonnehof in Haren bij hoort voert ook actie.

Op zaterdag 2 april kunt u in De Zonnehof van 10.30-16.00 uur spullen kopen die zijn gemaakt door bewoners. De opbrengst gaat naar Oekraïne. Bestuurder Roeli Mossel: “We proberen er ondanks het trieste nieuws een mooie, gezellige dag van te maken met muziek en diverse lekkernijen.”

4.Amber, Henk-Jan en Maaike vertrekken weer naar het front

Eerder berichtten we al over de acties van deze Harenaars, die diep Oekraïne in zullen gaan om hulpgoederen tot op het adres van slachtoffers te bezorgen. Het wachten was op een geschikte bestelbus, die bovendien betrouwbaar was. Gisteren hebben de hulpverleners een bus aangekocht, zodat zij binnenkort weer naar het Oosten kunnen vertrekken. Op deze website zullen we hun ervaringen delen.



5.Noordlaren

Naar wij vernemen worden achter restaurant Blankenhoeve in Noordlaren een aantal wooncaravans geïnstalleerd om vluchtelingen onderdak te bieden.