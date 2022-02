Nieuws:

Voor 63-jarige gehandicapte vrouw, zittend in een rolstoel en wonend in Huize Noordwijk in Paterswolde: flexibele hulp.

De ene week dinsdag en donderdag van 18.00-20.00 uur. De andere week dinsdag, donderdag én vrijdag van 18.00-20.00 uur.

Daarnaast ook beschikbaar voor invaldienst en vakantieperiode. Info:06-23199310.

Geplaatst: 16 februari 2022