Vacature per direct bij Zwemschool Dorien (oktober 2019)

Nieuws:

Door: Redactie

Mijn naam is Dorien de Koning (ALO gedaan 1982-1986). In 2020 bestaat mijn zwemschool “Zwemschool Dorien” 25 jaar.

Een van mijn juffen gaat verhuizen naar Bonaire en een andere juf krijgt in de kerstvakantie zwangerschapsverlof.

Ik zoek nu dringend een zwemlesgever voor ABC!

Voor de volgende lessen:

Zaterdag 9.30 – 13.00 uur op de locatie Haren NU.

Vrijdag 14.30 – 18.00 uur op de locatie Scharmer vanaf 1 december 2019.

Woensdag 15.00 – 17.00 uur op de locatie Groningen vanaf 1 december 2019.

Zaterdag 9.30 – 14.30 uur op de locatie Groningen vanaf 1 december 2019 (of een gedeelte daarvan).

Ik ben al blij als er eerst iemand op zaterdag in Haren kan starten.

Of bijna klaar is met de opleiding, maar alvast ingewerkt kan worden.

Mail je reactie aan: dorien@zwemschooldorien.nl

www.zwemschooldorien.nl