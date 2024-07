Vacature vrijwilliger in Haren (juli 2024)

Nieuws:

Door: Redactie

Actief blijven in je buurt? Dat kan door vrijwilligerswerk te doen!

Heeft u ervaring in de bediening, beschikt u over goede communicatieve vaardigheden, bent u gastvrij en servicegericht ingesteld? Dan bent u van harte welkom in ons team horeca, Hortus Botanicus te Haren. Je komt te werken in een mooie bloemrijke werkomgeving met leuke collega’s.

Informatie: vrijwilligers@hortusharen.nl | 0505370053

Ontwikkellink

Ben je vrijwillig actief? Dan kan je gratis meedoen aan trainingen/workshops.

Informatie: www.link050.nl/ontwikkellink