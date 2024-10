Vakantievluchten naar Ierland vanaf Eelde

Nieuws:

Door: Redactie

Komende zomer gaat reisorganisatie BBI Travel pakketreizen aanbieden naar de westkust van Ierland vanaf Groningen Airport Eelde. Hiervoor start de reisorganisatie van 7 juni tot en met 30 augustus 2025 een nieuwe chartervluchtverbinding tussen Groningen Airport Eelde en Ireland West Airport Knock. De vluchten worden uitgevoerd door Emerald Airlines, de regionale tak van de bekende Ierse luchtvaartmaatschappij Aer Lingus.

Tweede charterverbinding

Reisorganisatie BBI Travel is bekend van de wintersportreizen naar de Scandinavian Mountains, die eveneens vanaf Groningen Airport Eelde en Schiphol vertrekken en gespecialiseerd in het samenstellen van complete pakketreizen naar Scandinavië, IJsland, Canada en Ierland. “Wij zijn in 1963 begonnen als touroperator voor Ierland,” vertelt Henk van der Kooi, directeur van BBI Travel. “Het is een hele bijzondere bestemming die nog altijd heel dichtbij ons staat.”



Complete reis

Het parkeren op Groningen Airport Eelde voor klanten van BBI Travel is inclusief. “Wij zien een stijging in de vraag naar vluchten vanaf regionale luchthavens,” zegt van der Kooi. “Reizen via een kleinere luchthaven betekent kortere rijen, overzicht en alles dichtbij. Het is makkelijk en je kunt ontspannen aan je vakantie beginnen.”

Groningen Airport Eelde is verheugd

Op Groningen Airport Eelde zien ze de westkust van Ierland als welkome nieuwe bestemming. Jonas van Dorp, Manager Commercie en Business Development: “Knock Airport is een hele passende nieuwe bestemming voor onze luchthaven. Na de Scandinavian Mountains is dit de tweede bestemming van BBI Travel en daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Dit soort bijzondere bestemmingen, waar ook Guernsey (Kanaaleilanden) bij hoort, doen het erg goed bij ons publiek, onze reizigers. We zijn trots op dit mooie bedrijf, dat ook nog eens op onze luchthaven gevestigd is!”