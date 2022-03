Vanaf dinsdag 15 maart dagelijks open: Mariakapel in Haren voor momenten van bezinning en een kaarsje.

Door: Redactie

Vanaf morgen, 15 maart 10.00 uur, is de Marikapel van de RK kerk aan de Irenelaan in Haren dagelijks open voor mensen die spontaan naar binnen willen lopen en een kaarsje willen aansteken.

Vakantiegangers in mediterrane landen kennen het wel: even een kerk of kapel binnengaan om de drukte te ontvluchten. Eenmaal binnen, omringd door Heiligenbeelden en brandende kaarsen staat men oog in oog met de Heilige Maria. Waar het gedruis van verkeer nauwelijks binnendringt, daar biedt de stilte alle ruimte voor diepe gedachten. Het bestuur van de RK Heilige Nicolaaskerk in Haren hoopt nu ook zo’n plekje te hebben gecreëerd voor Harenaars.

In de kerk is een ruimte afgescheiden, die als Mariakapel is ingericht. Er staan stoelen en er is een knielbank, met rechts gebrandschilderd glas. Het oog wordt toegetrokken naar een gestileerd beeld van een gekroonde Maria, met haar kindje Jezus op de arm. De Maastrichter beeldhouwer Charles Vos (1888-1954) maakte dit beeld naar aanleiding van het Mariawonder dat zou zijn gebeurd in het klooster Yesse in Haren rond 1215. Het werd in 1947 geplaatst in de kapel van ‘Onze Lieve Vrouwe van Yesse’ op het terrein van het Sint Maartenscollege in Haren.

Het Nicolaasbestuur heeft zich gebogen over de vraag hoe de RK kerk aan de Irenelaan weer iets centraler in de samenleving kan komen te staan. Het creëren van de Mariakapel is bedoeld om ook mensen die niet bij de parochie staan ingeschreven een goede reden te geven eens binnen te gaan in deze kerk. De kapel is wat hen betreft de ideale ambiance voor bezinning. Men kan er een kaarsje aansteken om de gedachten aan iets of iemand bij te lichten.



De kapel is dagelijks van 10.00-16.00 uur vrij toegankelijk. Ten teken dat de deur open is staat er dan een banier buiten.