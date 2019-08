Vanaf zaterdag toptennis in Haren te zien

Nieuws:

Aanstaande zaterdag 24 augustus start bij Tennis- en Squashclub in Haren het prestigieuze ITF SportStroom World Tennis Tournament. Tot en met zondag 1 september kan iedereen genieten van toptennis in Haren. Op dit $ 30.000,- toernooi strijden spelers uit de hele wereld om de titel.

Zaterdag 24 augustus wordt gestart met de prekwalificaties van zowel de heren als de dames. 16 spelers strijden om 4 wildcards voor het kwalificatietoernooi. Vanaf 25 augustus start het kwalificatietoernooi gevolgd door het hoofdtoernooi, dat op dinsdag begint.

Het toernooi trekt professionele topspelers vanuit de hele wereld, wereldranglijst 300 tot 600, maar ook een aantal interessante Nederlandse spelers zijn aanwezig. Eva Vedder bijvoorbeeld, is als 2e geplaatst en stond in de finale van het WTT Toernooi in Oldenzaal. In haar jeugd speelde Eva mee in het topjeugdtoernooi in Haren. Ryan Nijboer is als 1e geplaatst. Hij stond in de halve finale in Oldenzaal. Daar verloor hij van Jesper de Jong, nummer 5 geplaatst in Haren, die uiteindelijk het toernooi in Oldenzaal won. Ook Ryan speelde als jeugdspeler al in Haren.

Net als vorig jaar kunnen er veel toeschouwers genieten van internationaal toptennis. Iedereen is welkom, er zijn geen entreekosten. Dus zet de data alvast in je agenda! Omdat het toernooi in de eerste werkweek valt, zullen de wedstrijden veelal ’s avonds plaats vinden.

Tijdens het toernooi zal – in nauwe samenwerking met de KNLTB – een interessant programma rondom duurzaamheid, energiebesparing, subsidies en LED-baanverlichting gepresenteerd worden. Roger Davids, voorzitter van de KNLTB en Jacco Eltingh, technisch directeur van de bond, geven lezingen.

Daarnaast worden er meerdere activiteiten georganiseerd zoals een KidsDay op 28 augustus, een workshop Multi SkillZ 2.0 voor sportdocenten en tennistrainers door Kenneth Bastiaens en voor de dames finale vindt er een dans workshop plaats onder leiding van Stefan Neijmeijer van Dansschool Goningen Danst. Stefan is Nederlands kampioen stijldansen 2015 en legt o.a. een relatie tussen danspassen en voetenwerk. Kijk voor het volledige programma op www.wttharen.nl.