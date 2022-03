Vandaag nog tot 16.00 uur spullen inleveren voor Oekraïne

Door: Redactie

Vandaag, zaterdag 12 maart, kunnen nog tot 16.00 uur hulppakketten worden ingeleverd in de schuur van Oosterweg 121 (ingang achterom).

De hulpactie is op touw gezet door René Coumans, die zijn contacten in Oekraïne gaat gebruiken om de spullen naar adressen in het oorlogsgebied te brengen.

Komt allen, hieronder een lijst met wensen.

Levensmiddelen

Conserven in blik (niet in glas!!):

Groenten (pas op met typisch Hollandsche groenten)

Fruit (appelmoes, abrikozen, kersen op sap etc)

Vlees en vis

Tomaten

Soep

Droge producten

Meel

Macaroni

Cereals

Rijst

Suiker

Soep

Andere lang houdbare producten

Nutribars

Fruitpapjes

Noten en gedroogd fruit

Thee

Melkpoeder

Koffie

Koeken

Etc..

Bulk:

GROENTE

Aardappelen

Wortelen

Uien

Kool

Etc…

Anders:

OVERIG

Waspoeder

baby benodigdheden,

medicijnen,

batterijen,

dekens,

slaapzakken en warmtebronnen.

Ook behoefte aan allerlei uitrusting voor gevechten, denk aan helmen, vesten etc.