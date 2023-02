Vandaag spreekt Tweede Kamer nog eens over herindeling Haren-Groningen

Door: Redactie

Op initiatief van Pepijn van Houwelingen (FVD) wordt vandaag van 12.30 tot 13.30 uur in de Tweede Kamer nog eens gesproken over de herindeling Haren-Groningen-Ten Boer in 2019. Het proces dat hiertoe heeft geleid (dat duurde jaren) zou volgens critici oneerlijk zijn verlopen. Van Houwelingen komt met een initiatiefwetsvoorstel waarin Haren weer wordt losgekoppeld van Groningen. Of dat kans maakt is zeer de vraag en zelfs Gustaaf Biezeveld (Burgercomité Haren) ziet dat niet gebeuren.

Biezeveld ziet in het debat vooral een kans om nieuwe Kamerleden nog eens te confronteren met de gebeurtenissen in Haren. Volgens hem is het de Kamer duidelijk dat in Haren nog mensen zijn die lijden onder de gevolgen van de herindeling. Ook vindt Biezeveld het zorgelijk dat Haren nu onderdeel is van een gemeente die er financieel slecht voorstaat. Ook denkt Biezeveld dat het debat wellicht enige invloed kan hebben op de Provinciale Verkiezingen op 15 maart.

Het debat is vanmiddag live te volgen: http://debatdirect.tweedekamer.nl/