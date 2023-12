Vastgoedbedrijven sluiten zich aan bij ondernemersvereniging in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Net als elders in ons land waart in Haren ook het spook van de leegstand rond. Op initiatief van Daphne de Haan (centrummanager) en ondernemersvereniging Ondernemend Haren zijn

onlangs twee bijeenkomsten georganiseerd waarbij vastgoedeigenaren en ondernemers met elkaar en een afgevaardigde van de gemeente Groningen in gesprek gingen over mogelijke

manieren om de leegstand te beperken.

Een van de uitkomsten van dit overleg was dat vastgoedeigenaren hun betrokkenheid bij Haren willen laten zien door zich als lid aan te sluiten bij de ondernemersvereniging in het

dorp. Want, zo was de conclusie: de leegstand is een probleem van ons allemaal (ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente en inwoners) en door de handen ineen te slaan

komen we samen verder en wordt Haren een nog betere plek om te ondernemen, te wonen en op te groeien.