Verdachte aangehouden wegens diefstal putdeksels in Haren

Door: Redactie

Wijkagent Siard Heidanus meldt dat vandaag een 39-jarige man is aangehouden. Hij wordt ervan verdacht in december putdeksels te hebben gestolen in Groningen en Haren.

Dat leverde soms gevaarlijke situaties op, waardoor de gemeente controlerondes moest uitvoeren. De schade zou vele duizenden euro’s bedragen. De verdachte is ingesloten in het cellencomplex van de politie aan de Hooghoudtstraat.

