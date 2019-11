Verdachte ontucht Haren blijft tot vrijdag vastzitten

Door: Redactie

De rechtbank heeft vandaag besloten dat de 58-jarige Harenaar, die van ontucht met twee schoolkinderen wordt verdacht, minstens nog dertig dagen wordt vastgehouden. Toch kan hij vrijdag onder strikte voorwaarden het cellencomplex verlaten. Dat laat Melanie Kompier van het OM weten. Hoe zit dat?

De man mag nog dertig dagen worden vastgehouden, maar de rechtbank vindt dat hij desondanks vrijdag 29 november naar huis mag onder strikte voorwaarden. Daarbij hoort een locatie- en gebiedsverbod voor de plaats Haren. Verder is er een contactverbod met de twee slachtoffertjes en hun ouders. Bovendien verbiedt de rechtbank hem voorlopig met kinderen te werken. Deze voorwaarden gelden zolang de reclassering dit nodig acht en kunnen desnoods van kracht blijven tot de behandeling van de strafzaak.

Mocht de man deze voorwaarden schenden,wordt hij alsnog aangehouden en de rest van de dertig dagen vastgezet. Het is een wat ingewikkelde constructie, waaruit mag worden afgeleid dat het OM voor het onderzoek geen noodzaak ziet de man binnen handbereik te hebben, maar dat men het bezwaarlijk vindt als hij zich in de buurt van zijn slachtoffertjes of hun ouders vertoont. Of dit te maken heeft met de kans op recidive of dat het is om de slachtoffers en hun ouders niet emotioneel te belasten wordt uit dit besluit niet helemaal duidelijk.

