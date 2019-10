Verdachten straatroven: OM eist taakstraffen en geld

Door: Redactie

Vrijdag 18 oktober stonden twee van de drie hoofdverdachten van de straatroven in Haren en Paterswolde terecht. Het OM eiste tegen een 16-jarige jongen uit Haren een taakstraf van 180 uur. Een tweede verdachte van 17 jaar hoorde 120 uur taakstraf eisen. Bovendien moeten zij meebetalen aan een schadevergoeding aan drie slachtoffers, ter grootte van 4.500 euro. Ze hoeven niet meer naar de gevangenis, want het OM eiste detentie voor de duur van het voorarrest.

Omdat de verdachten minderjarig zijn was de zitting vrijdag achter gesloten deuren. Rechtbankverslaggever Rob Zijlstra van Dagblad van het Noorden wist desondanks de strafeisen uit betrouwbare bron op tafel te krijgen. Haren de Krant verifieerde het bericht bij de ouders van één der verdachten.

De twee jongens (één van hen speelde onder de naam Floris de hoofdrol in een artikel in Haren de Krant van augustus 2019) hebben in april aan het Westerveen in Haren twee keer een gewelddadige straatroof gepleegd. Bij één van deze straatroven was een politieman in burger het slachtoffer. Hij was onderweg naar huis na een avonddienst. De eerste overval werd gepleegd door de beide verdachten die vrijdag terechtstonden. De tweede overval werd gepleegd door drie jongens. De derde verdachte staat 15 november voor de rechter.

Het is opvallend, dat het OM slechts taakstraffen en geld eist om de zaak af te doen. In een tweeluik over deze straatroven in Haren de Krant werd door deskundigen duidelijk gemaakt dat er dringend hulp gewenst is voor de ontspoorde jongens, zodat zij gaan beseffen dat zij in hun leven op een doodlopende weg zijn beland. Naar verluidt ontfermt overigens reclassering zich al over de jongeren en daarbij werken de ouders volop mee. Wellicht dat de Officier van Justitie om die reden gedwongen hulpverlening of behandeling buiten de strafeis heeft gelaten.

De uitspraak wordt 2 november verwacht. De uitspraak van de zaak tegen de derde verdachte (15 november) wordt dan waarschijnlijk op 29 november verwacht.