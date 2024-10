Nieuws:

Door: Redactie

Donderdagavond rukte de brandweer voor niets uit naar de voetgangerstunnel aan de Dr. E.H. Ebelsweg in Haren.

Er was een melding dat er een brandlucht hing in de tunnel, maar er bleek geen brand. Vermoedelijk was een rookbom de oorzaak.

Foto 112 Groningen Haren de Krant

Sander Bolhuis