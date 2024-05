Verplaatsing van vier bomen op Haderaplein voor bouwplan, 18 bomen moeten worden gekapt

Nieuws:

Door: Redactie

Door de komst van de nieuwbouw aan het Raadhuisplein/Haderaplein in Haren, moeten er 24 bomen wijken.

Volgens de Boom Effect Analyse (BEA) moet er voor 18 bomen een kapvergunning worden aangevraagd. Goed nieuws is dat er vier verplaatst kunnen worden. Dit wordt meegenomen in het ontwerp voor de herinrichting van het Raadhuisplein. De vier verplantbare bomen hebben de leeftijd van 28, 38 en twee van 68 jaar oud. De twee oudsten zijn platanen. In totaal worden er 40 bomen ter compensatie herplant. In het najaar is er een informatiebijeenkomst om iedereen bij te praten in samenhang met de nieuwbouw en de herinrichting van het Raadhuisplein.