Verzorgen wij onze kooivogels slecht?

Vogeldierenarts Jan Hooimeijer wilde onlangs in Glimmen een cursusdag organiseren voor eigenaren, dierenartsen en dierenartsassistentes over het verantwoord houden van papegaaien en parkieten. De dag is niet doorgegaan vanwege gebrek aan belangstelling. Heel bijzonder omdat er in Nederland meer vogels worden gehouden dan honden en katten bij elkaar opgeteld. “Ik ga het binnenkort opnieuw proberen in Haren. Want het leed van vogels in kooien is te groot om te negeren.”

Hooimeijer reist de wereld over om lezingen te geven voor studenten diergeneeskunde en dierenartsen, want hij vindt dat zijn collega’s wereldwijd slecht voor vogels in gevangenschap zorgen. “Dierenartsen leren tijdens de opleiding niets over vogels. Geen wonder dat er bijna geen vogeldierenartsen zijn waar eigenaren terecht kunnen. Mensen met een kanarie of een papegaai hebben slechte ervaringen als ze met een zieke vogel naar de dierenarts gaan.”

