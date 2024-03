Vespers Stille Week

Nieuws:

Door: Redactie

In de aanloop naar Pasen zijn er in de week voorafgaand een drietal vespers. Dat zijn avondgebeden van ongeveer een halfuur.

Deze worden georganiseerd door vijf Harense kerken: de Hoeksteen, de Ontmoetingskerk, de Nieuw-Apostolische Kerk, de Gorechtkerk en de Dorpskerk. Op maandag 25 maart is de vesper in de Dorpskerk, op dinsdag 26 maart in Nieuw-Apostolische Kerk (Bamshorn) en op woensdag 27 maart in De Hoeksteen (P. Wierengaweg). Aanvang is om 19.30 uur. Van harte welkom!