Virtueel kijken in De Zonnehof

Nieuws:

Door: Redactie

Woonzorgcentrum De Zonnehof heeft nieuwe techniek ingezet om het mogelijk te maken dat belangstellenden een kijkje nemen in gebouw en appartementen via een online-verbinding.Wie De Zonnehof virtueel wil bezichtigen kan dat nu via www.nncz.nl

Bestuuurder van de NNCZ is Roeli Mossel.Ze zegt: ‘We merken dat mensen die geïnteresseerd zijn in wonen in of bij één van onze vestigingen graag eerst eens een bezoek willen brengen aan het woonzorgcentrum en een appartement willen bekijken. Het is niet altijd mogelijk om direct aan die verzoeken te voldoen. Er is bijna nooit een appartement voor langere tijd leeg en daarnaast kan het voor mensen die al in onze vestiging wonen belastend zijn om veel verschillende nieuwe bezoekers te krijgen. Om toch een goed beeld te geven van onze woonzorgcentra en aanleunwoningen hebben we er voor gekozen onze vestigingen virtueel in beeld te brengen. Zo voldoen we aan veel vragen. Voor familie die bijvoorbeeld ver weg woont is het nu ook leuk om te kijken waar een familielid woont en leeft. Maar we bieden veel meer. Denk aan dagbesteding en faciliteiten zoals multifunctionele ruimtes die af te huren zijn voor familiefeesten of andere doelen. Daarnaast zijn al onze restaurants geopend voor wijk- en buurtbewoners en andere geïnteresseerden. We proberen een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de mogelijkheden die we cliënten en omwonenden bieden. We vinden het van belang dat we (toekomstige) cliënten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen en informeren en we bevorderen zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Cliënten (en familie) vinden het prettig dat zij, wanneer het hen uitkomt op een eigen gekozen moment, zelf kunnen rondkijken op een plek waar ze eventueel gaan wonen. Zo krijgen ze een goed beeld van wat ze kunnen verwachten.’ www.nncz.nl