Visio Haren wil een aangepast speelplein voor slechtziende kinderen

Door: Redactie

Bij Koninklijke Visio Onderwijs Haren wordt op vrijdag 13 september om 10.30 uur het startschot gegeven voor de actie “Kom je buitenspelen?!”. Visio Onderwijs is een school voor blinde en slechtziende kinderen met vaak een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De meeste leerlingen reizen dagelijks met taxibusjes. Vaak blijft weinig tijd over om lekker buiten te spelen. Dat kan alleen op school, maar er moet wel een geschikt plein zijn. En dat wil deze actie bereiken.

Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van elk kind. Dat is helder. Maar het heeft wel een uitdagende en veilige omgeving nodig. Het Heukelom-terrein van Visio biedt daarvoor voldoende mogelijkheden. De speeltoestellen en het terrein zijn echter aan vernieuwing toe. Samen met de leerlingen is daarom een aangepaste speeltuin ontworpen. Aangepast voor als je blind of slechtziend bent of als je in een rolstoel zit.

Aantrekkelijke speeltuin voor alle leeftijden en doelgroepen

Zo’n plek vraagt veel. Het moet aantrekkelijk zijn voor een brede groep gebruikers, van kleuter tot puber. Daarbij zien we soms een groot verschil in activiteit en beleving. Daarom bevat het plan een aantal speeleilanden met elk een eigen karakter. Dat betekent veel specifieke aanpassingen. Denk aan tastlijnen, geluidssignalen en speciaal ontworpen speeltoestellen. Dat kost veel geld. Die extra kosten zijn niet binnen de gebruikelijke exploitatie op te brengen. Daarom draagt Visio uit eigen middelen een deel bij. De rest moet komen uit fondsen en van individuele schenkers.



Aftrap: 13 september in Haren

De aftrap van de actie “Kom je buitenspelen?!” is op 13 september om 10.30 uur. Dit startschot valt samen met een sportdag voor de leerlingen. Het is het begin van een schooljaar lang allerlei activiteiten om mensen enthousiast te krijgen om het buitenspelen met een visuele beperking te supporten. Benieuwd naar hoe blinde en slechtziende leerlingen anders spelen dan hun goedziende leeftijdsgenoten? Lees veel meer over deze actie op visio.org/buitenspelen.