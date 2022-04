Voedselbank voor Oekraïne bij Harense supermarkten: zaterdag 2 april. Hulpgoederen gaan naar Sumy.

Nieuws:

Door: Redactie

De Voedselbank Stad Groningen, stichting ‘Oekraïners in Nederland’ en Stichting Present gaan op zaterdag 2 april van 9.30 – 18.30 uur inzamelen bij 3 supermarkten in Haren:

• Albert Heijn Kerkstraat

• Jumbo Anjerplein

• Jumbo Kroonkampweg

Stichting Present zorgt ervoor dat er 36 vrijwilligers klaarstaan om donaties in ontvangst te nemen. Het doel is om 300 bananendozen te vullen met donaties zoals houdbaar voedsel, water, luiers en andere non food-producten. De Voedselbank vult de opbrengst aan als dat nodig is, bijvoorbeeld met pasta en non food-producten.

De opbrengst van deze inzameling is voor een groot tehuis voor gehandicapte kinderen en volwassenen in de Oekraïense stad Sumy. Deze stad ligt dichtbij de Russische grens, in het spergebied van de Russische bezetter. Hier is alle hulp meer dan welkom. De producten gaan eerst naar een opslagplaats van “Stichting Oekraïners in Nederland” in Groningen. Vanaf daar gaat alles in een grote trailer die beschikbaar is gesteld door een transportbedrijf. De truck wordt bestuurd door chauffeurs uit Oekraïne. De kosten voor de reis, eten en drinken tijdens de reis worden vergoed door de Voedselbank.